Представлен ноутбук-трансформер MSI Summit E14 Flip Evo A12

Компания MSI представила ноутбук-трансформер Summit E14 Flip Evo A12 ориентированный на бизнес-пользователей.

Ноутбук получил 14-дюймовый сенсорный дисплей разрешением 2880 × 1800 пикселей и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Крышка откидывается на 360 градусов для перевода устройства в планшетный режим. Есть поддержка управления при помощи специального пера.

В основе MSI Summit E14 Flip Evo A12 лежит аппаратная платформа Intel Alder Lake с процессорами Core 12-поколения. В максимальной конфигурации используется 12-ядерный Core i7-1260P с тактовой частотой 4,7 GHz и графикой Intel Iris Xe. Объем оперативной памяти LPDDR5-4800 до 32 Gb, твердотельный накопитель NVMe вместимостью до 1 Tb.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Killer Wi-Fi 6E AX1675 (2×2) и Bluetooth 5.2, клавиатура с подсветкой и аудиосистема со стереофоническими динамиками мощностью 2 Вт каждый. Есть два разъема Thunderbolt 4, порт USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI, 3,5-мм гнездо для наушников и слот для карт памяти microSD.

Цена ноутбука MSI Summit E14 Flip Evo A12 начинается с отметки 1500 долларов.