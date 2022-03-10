Представлен недорогой смартфон Vivo Y01 с большим экраном и аккумулятором на 5000 мАч

Компания Vivo представила новый смартфон средней ценовой категории Y01. Устройство оборудовано IPS-экраном диагональю 6,51 дюйма разрешением HD+.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Helio P35. Объем оперативной памяти составляет 2 или 3 Gb, емкость флеш-памяти – 32 Gb, которую можно расширить с помощью карт microSD.

Основная камера разрешением 13 Мп или 8 Мп (в зависимости от региона) и LED-вспышка. Фронтальная камера на 5 Мп расположилась в каплевидном вырезе экрана.

Vivo Y01 получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки. Есть Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и GPS. Смартфон работает под управлением Android 11 Go Edition (упрощенная операционная система) с оболочкой Funtouch OS 11.1.

Цена составляет 139 евро, доступные цвета – голубой и черный.