Представлен Moto Edge X30 — самый доступный смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 1

Сегодня компания Lenovo представила смартфон Moto Edge X30. Новинка будет доступна в конфигурации с 12 Gb оперативной и 256 Gb встроенной памяти, а также с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Moto Edge X30 оснащен 6,7” OLED-дисплеем и с частотой обновления 120 Hz. Фронтальная камера, спрятанная под экраном, получила 60 Мр сенсор с оптическим форматом 1/2,8”. Тройная основная камера включает датчики с разрешением 50, 50 и 2 Мр. Аккумулятор емкостью 5000 мА/ч поддерживает проводную зарядку мощностью 68 W. Есть стереодинамики. Новинка получила операционную систему Android 12. Размеры устройства составляют 163,56х75,95х8,49 мм, а вес равен 194 гр. Цена Moto Edge X30 в Китае составит около 550 долларов