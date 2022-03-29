Представлен лазерный проектор Xiaomi Full-Color Laser Theater

Ассортимент компании Xiaomi пополнился новой моделью проектора Full-Color Laser Theater, предназначенного для использования в составе домашних кинотеатров.

В отличие от других проекторов, выпущенных Xiaomi, новинка использует трехцветный лазерный источник света RGB (1400 ANSI люмен) с охватом 95% палитры BT.2020. Производитель заявляет, что для улучшения качества картинки используется новая технология проецирования LCoC (liquid crystal on silicon). Проектор с выходным разрешением 1920 x 1080 пикселей имеет низкий уровень излучения в синем спектре, что делает просмотр контента безопасным для здоровья.

За производительность отвечает четырехъядерный процессор Amlogic T982. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 2 Gb, емкость встроенного флеш-накопителя — 16 Gb.

Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 GHz) и Bluetooth 5.0. Набор интерфейсов включает три порта HDMI 2.1, по одному USB 3.0 Type-A и SPDIF, а также 3,5-мм разъем для наушников и Ethernet. В оснащение входит аудиосистема с двумя динамиками с поддержкой технологий объемного звучания Dolby и DTS.

Устройство работает под управлением фирменной оболочки MIUI TV, поддерживает технологию компенсации движения (MEMC) и алгоритм AIPQ для оптимизации качества изображения, что компенсирует недостатки лазерной проекции.

Xiaomi Full-Color Laser Theater поступит в продажу в Китае 1 апреля по цене 1098 долларов.