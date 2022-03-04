Представлен бюджетный смартфон Moto G22

Motorola представила новый бюджетный смартфон Moto G22. Задняя крышка устройства выполнена из ПММА (оргстекла) и покрыта водоотталкивающей пропиткой. Аппарат получил IPS-экран диагональю 6,5 дюйма с разрешением 1600 х 720 пикселей и кадровой частотой 90 Hz.

Moto G22 построен на базе процессора MediaTek Helio G37 и выпускается в единственной версии 4/64 Gb памяти. Для расширения объема накопителя предусмотрен слот для карт microSD.

Основная камера включает датчики изображения на 50 Мп (f/1,8), 8 Мп сверхширокоугольный объектив (f/2,2), 2 Мп макромодуль (f/2,4) и 2 Мп датчик глубины (f/2,4). Камера может писать видео до FullHD в 30 fps, есть режимы ночной и портретной съемки. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2,45).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. По заверению производителя, одного заряда хватит как минимум на день активного использования. В оснащение входят LTE, Dual SIM, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, GPS, модуль NFC, порт USB 2.0 Type-C и 3,5 разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую грань. Программная платформ — Android 12, My UX.

Смартфон будет доступен в трех цветовых решениях: черном, белом и синем. Цена Moto G22 составляет 170 евро. Продажи начнутся в ближайшее время.