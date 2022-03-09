Оставайтесь на связи со своими близкими в Украине!

В связи с ситуацией в Украине ООО «Azercell Telecom» продлевает возможность осуществления бесплатных звонков из Азербайджана в этом направлении до 26 марта включительно. Лидирующий мобильный оператор выступил с этой инициативой 27 февраля 2022 года с целью обеспечения бесперебойной телефонной связи с нашими гражданами, находящимися в настоящее время в Украине, а также с родственниками наших граждан, проживающими в этой стране в столь трудное время.

Во избежание рисков, связанных с возможной перегрузкой на линиях мобильной связи в направлении Украины и предотвращения случаев злоупотребления бесплатной связью, мобильный оператор просит своих абонентов пользоваться льготными условиями при осуществлении звонков на протяжении не более 3-х минут.

Отметим, что компания Azercell ранее пополнила баланс абонентов, находящихся в роуминге в Украине на 50 манатов. Акция распространялась на все номера как предоплаты, так и постоплаты.

К услугам абонентов в режиме 7/24 Телефонный Центр Azercell (общий контактный номер *1111, для абонентов нефактурной линии (012) 490 49 49, для абонентов фактурной линии (012) 490 52 52), Служба онлайн поддержки и приложение «Kabinetim»: https://www.azercell.com/ru/personal/digital-solutions/kabinetim.html, где вы можете получить ответы на вопросы и необходимую информацию.