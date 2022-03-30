OPPO выпустил 4G-версию смартфона Reno 7

Компания OPPO представила 4G-версию смартфона Reno 7, который был представлен в ноябре прошлого года. Модель отличается от 5G-версии аппаратными характеристиками, а также цветовыми расцветками корпуса и ценой.

OPPO Reno 7 4G оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Применяется защитное стекло Gorilla Glass 5. Экран устройства сертифицирован для отображения HDR-контента, в том числе при потоковом воспроизведении.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 680. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость встроенной – 256 Gb. Основная камера тройная: главный датчик на 64 Мп (f/1.7), 2 Мп макрообъектив (f/3.3) и 2 Мп датчик глубины (f/2.4). В верхнем левом углу экрана предусмотрено отверстие для 32 Мп селфи-камеры (Sony IMX709, f/2.4) с фильтром RGBW.

Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью 33 Вт (с нуля до 39% за 15 минут). Есть адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C, NFC, 3,5-мм аудиоразъем, сканер отпечатков пальцев и защита от брызг по стандарту IPX4. Габариты составляют 159,9 х 73,2 х 7,5 мм, вес – 175 гр.

OPPO Reno 7 4G будет предложен покупателям в классической черной окраске корпуса, а также в оранжевой с покрытием из кожзаменителя. Смартфон поступит в продажу 1 апреля по цене 365 долларов.