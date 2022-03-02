OPPO представил технологию SuperVOOC Flash Charge мощностью 240 Вт
Компания OPPO на выставке MWC 2022 представила технологию скоростной зарядки SuperVOOC Flash Charge мощностью 240 Вт. Это вдвое больше, чем способны предложить немногочисленные, на сегодняшний день рекордсмены, например, iQOO 9 Pro.
На тестовом стенде компания продемонстрировала, как прототип смартфона с аккумулятором емкостью 4500 мАч заряжается до 50% за 3,5 мин. и до 100% за 9 мин.
О коммерческом запуске технологии пока речи не идет. Но скоро ожидается дебют новой модели OnePlus, которая первой получит вторую новинку компании – 150-Вт зарядку SuperVOOC. OPPO утверждает, что после 1600 циклов зарядки емкость батареи падает лишь на 20%. При этом традиционные технологии зарядки создают такой же износ на 800 циклах.