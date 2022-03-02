OPPO 5G CPE T2: компактный роутер с поддержкой 5G

На MWC 2022 был представлен компактный роутер OPPO 5G CPE T2 с поддержкой 5G. Особенностями устройства стали продвинутый набор антенн и возможность апгрейда модема без покупки нового устройства.

OPPO 5G CPE T2 выполнен в компактном вертикальном корпусе и построен на базе модема Snapdragon X62 5G. Управлять настройками сети можно через мобильное приложение.

Для увеличения дальности сигнала сети в конструкции роутера используется фирменная антенна OPPO 5G O-Reserve 2.0. Она отслеживает сигналы, принимаемые восемью антеннами, и выбирает четыре из них для формирования маршрута нисходящего канала. Это помогает поддерживать высокое усиление антенны во всех направлениях.

Роутер способен раздавать мобильный интернет (4G и 5G) не только по Wi-Fi, но и по LAN-кабелю. Предусмотрена и возможность подключения к широкополосной сети по кабелю в качестве альтернативы сигналу мобильной сети. Специальная система охлаждения на основе эффекта конвекции позволяет сохранить высокую эффективность теплоотвода при небольших размерах радиатора.

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Устройство поддерживает 5G-сети стандартов SA/NSA, совместимо с большинством диапазонов 4G/5G, а глобализованная конструкция радиочастотного интерфейса (RFFE) обеспечивает совместимость с оборудованием практически любых операторов. Аппаратная архитектура устройства допускает замену модема Snapdragon X62 на Snapdragon X65 для последующего апгрейда.

Стоимость и дата начала продаж роутера OPPO 5G CPE T2 станет известна позднее.