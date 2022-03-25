Обнародованы результаты первого этапа конкурсов, которые пройдут в рамках «TEKNOFEST Азербайджан»

Стали известны результаты первого этапа технологических конкурсов в рамках подготовки к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю «TEKNOFEST Азербайджан».

Во второй этап конкурса вошли инновационные проекты, которые отличаются оригинальностью и потенциалом коммерциализации.

Сообщаем, что «TEKNOFEST Азербайджан» впервые пройдет в Баку 26-29 мая этого года при совместной организации Фонда Турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики.

Следует отметить, что для участия в конкурсах зарегистрировались 1000 команд, в состав которых вошли 5000 школьников, студентов и индивидуальных предпринимателей. Проекты, представленные на все конкурсы, оценивались жюри по 100-балльной шкале. Оценка основана на представлении инновационной идеи, постановке проблемы, решении, наличии продукта или прототипа и, самое главное, на проектах, которые обладают потенциалом стать коммерциализированными. Согласно объявленным результатам, общее количество команд, прошедших во второй этап, составляет 220.

Так, в конкурсе «Робототехника» — 25 команд из категории «А», 23 команды из категории «В»; по «Зеленым технологиям» — 26 команд категории «А», 25 команд категории «В», 20 команд категории «С»; «Аграрные технологии» — 24 команды категории «В», 16 команд категории «С»; по «Беспилотным летательным аппаратам» — 14 команд из Азербайджана, 6 команд из Турции; в «Социально ориентированных технологиях» право на участие в следующем этапе завоевали 24 команды из категории «В» и 17 команд из категории «С».

Следует отметить, что в категорию «А» входят школьники старших классов, в категорию «В» — студенты вузов, а в категорию «С» — стартапы и индивидуальные предприниматели.

Напомним, что все конкурсы кроме «Любительское спутниковое моделирование» (CanSat), Baku Skills и Sailplaner проводились вне этапа PDR (Первоначальный проектирование). Из 523 команд, принявших участие в этапе PDR, 220 успешно прошли во второй этап.