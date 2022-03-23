NVIDIA представила семь новых 3D-ускорителей для ПК и ноутбуков

Компания NVIDIA расширила линейку 3D-ускорителей для рабочих станций. Пять видеокарт предназначено для использования в мобильных ПК, а RTX A5500 представлена сразу в обоих сегментах.

Настольная NVIDIA RTX A5500 – это флагманская видеокарта, оснащенная графическим процессором GA102 и 10 240 ядрами CUDA. Ее конфигурация практически такая же, как у топовой игровой модели GeForce RTX 3080 Ti, за одним исключением: RTX A5500 получила память GDDR6 с EEC, в то время как GeForce RTX 3080 Ti имеет память GDDR6X.

Мобильная версия RTX A5500 основана на базе GPU GA103 с 7424 ядрами CUDA и 16 Gb памяти GDDR6. По сути, это игровая мобильная GeForce RTX 3080 Ti, только предназначенная для мобильных рабочих станций.

В список графических ускорителей, предназначенных для ноутбуков, вошли бюджетная новинка для рабочих станций RTX A500 (2048 ядер, 4 Gb), модели RTX A1000, A2000 и A3000 (4, 8 и 12 Gb VRAM соответственно) и RTX A4500, которая получила 16 Gb памяти и урезанный графический чип GA104 с 5888 ядрами CUDA.

Более детальные спецификации, а также цены и дата начала продаж новинок NVIDIA будут объявлены позднее.