Новый концептуальный магазин Bakcell в Барде

В городе Барда открылся новый концептуальный магазин Bakcell. Чтобы предоставить посетителям максимальный уровень удобств, магазин был спроектирован с учетом полной ориентированности на клиента.

Концептуальный магазин, расположенный по адресу г. Барда, улица У. Гаджибейли (напротив управления Военной Полиции) сочетает в себе функции продаж и обслуживания абонентов. В современном магазине, построенном по совершенно новой концепции, жителям Барды предлагается полный спектр продуктов и услуг Bakcell, а также мобильные номера и аксессуары.

Следует отметить, что это уже второй концептуальный магазин Bakcell, открытый в регионах Азербайджана в этом году. Компания планирует открыть еще несколько новых магазинов до конца года.

В 2021 году мобильная сеть Bakcell была в очередной раз названа компанией Ookla® самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане. Сегодня сеть Bakcell, насчитывающая около 9000 базовых станций, охватывает 99,9% населения Азербайджана и 92,6% территории страны.