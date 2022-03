Nothing анонсировал свой первый смартфон с Nothing OS на базе Android

Компания Nothing, созданная соучредителем OnePlus Карлом Пеем, провела презентацию, на которой анонсировала свой первый смартфон и оболочку Nothing OS. На мероприятии сам гаджет показан не был, но стала известна дата анонса новинки. Смартфон получит название Nothing Phone 1 и будет представлен летом 2022 года. Одной из особенностей устройства станет фирменная прошивка NothingOS на базе Android. Ожидается, что Nothing OS будет работать не только на смартфонах, но и на других устройствах бренда.

«Оставаясь верным основополагающей миссии Nothing, Nothing OS построена на основе открытой и цельной экосистемы, которая позволяет легко подключать и интегрировать продукты Nothing и продукты других ведущих мировых брендов. Nothing объединяет лучшие функции стокового Android, сводя операционную систему только к самому необходимому, где каждый байт имеет назначение. Она разработана, чтобы обеспечить быстрый, плавный и персонализированный опыт, согласованный интерфейс, тесную взаимосвязь аппаратного обеспечения с софтом посредством специальных шрифтов, цветов, графических элементов и звуков», — заявил Глава Nothing.

Также было заявлено, что Nothing Phone 1 предложит три крупных обновления Android и на него будут приходить патчи безопасности в течение четырех лет. Кроме того, компания также официально объявила о партнерстве с Qualcomm, хотя и не сообщила модель процессора, выбранную для производства своего первого смартфона.

В ходе онлайн-мероприятия компания также анонсировала экосистему Nothing. Она будет состоять из продуктов самой компании, а также устройств других производителей.

Напомним, что основатель Nothing Карл Пей в 2013 году являлся соучредителем OnePlus. В сентябре 2020 года он ушел из компании, чтобы основать собственный бренд. Google уже инвестировала в Nothing 15 млн. долларов.