Nar отпраздновал Новруз с нашими солдатами на освобожденных территориях

Накануне праздника Новруз Nar посетил одну из воинских частей, расположенных на освобожденных территориях, чтобы оказать моральную поддержку Азербайджанской Aрмии. При поддержке Министерства обороны мобильный оператор встретился с солдатами победоносной Азербайджанской Армии и вместе с ними отпраздновал Новруз во вторник (известный как Чаршанба). Также Nar вручил различные подарки солдатам нескольких воинских частей, расположенных на освобожденных территориях. Целью мероприятия являлось выражение уважения солдатам нашей Армии стоящей на страже Родины, и оказание им моральной поддержки.

По словам пресс-секретаря Nar Азиза Ахундова, оператор особенно трепетно относится к теме патриотизма: «Празднование Новруза с солдатами Национальной Армии стало для Nar традицией. Мы очень гордимся тем, что можем отметить этот праздник на наших освобожденных от оккупации территориях. Мы считаем своим долгом оказать моральную поддержку Национальной Армии, которая подарила нам эту гордость».

Праздничное мероприятие продолжилось у костров, концертной программой творческого коллектива Армейского идейно-культурного центра имени Хази Асланова.