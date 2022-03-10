Microsoft стал лучшим издателем игр в 2021 году по версии Metacritic
Популярный агрегатор обзоров Metacritic назвал лучших издателей видеогр за 2021 год. Список формируется на основе нескольких факторов: средний балл игр (не ниже 75 баллов из 100 возможных), количество хороших и плохих отзывов, а также игры, которые набрали больше 90 баллов. Вследствие этого, может произойти ситуация, когда издатель со средним баллом 85 оказывается ниже компании, чей средний балл равен, например, 83.
Топ-20 издателей 2021 года по версии Metacritic:
1. Microsoft — 87,4 (средний балл) и 3 «отличные» игры;
2. Sony — 81,3;
3. Humble Games — 80,9;
4. Activision Blizzard — 80,6 и 1 «отличная» игра;
5. Bethesda Softworks — 80,2;
6. Capcom — 80,6;
7. Bandai Namco — 78,5;
8. Sega — 77,6;
9. EA — 78,3 и 1 «отличная» игра;
10. 505 Games — 75,7;
11. Devolver Digital — 76,5;
12. Square Enix — 75,3 и 1 «отличная» игра;
13. DANGEN Entertainment — 73,8;
14. Nintendo – 76;
15. Koei Tecmo Games — 74,5;
16. Plug In Digital — 73,3;
17. Focus Entertainment — 72,5 и 1 «отличная» игра;
18. Annapurna Interactive — 73,5;
19. Ubisoft — 74,2;
20. Raw Fury — 74,1.
Напомним, что в 2020 году по версии Metacritic лидером рейтинга лучших издателей стала Sega.