Microsoft стал лучшим издателем игр в 2021 году по версии Metacritic

Популярный агрегатор обзоров Metacritic назвал лучших издателей видеогр за 2021 год. Список формируется на основе нескольких факторов: средний балл игр (не ниже 75 баллов из 100 возможных), количество хороших и плохих отзывов, а также игры, которые набрали больше 90 баллов. Вследствие этого, может произойти ситуация, когда издатель со средним баллом 85 оказывается ниже компании, чей средний балл равен, например, 83.

Топ-20 издателей 2021 года по версии Metacritic:

1. Microsoft — 87,4 (средний балл) и 3 «отличные» игры;

2. Sony — 81,3;

3. Humble Games — 80,9;

4. Activision Blizzard — 80,6 и 1 «отличная» игра;

5. Bethesda Softworks — 80,2;

6. Capcom — 80,6;

7. Bandai Namco — 78,5;

8. Sega — 77,6;

9. EA — 78,3 и 1 «отличная» игра;

10. 505 Games — 75,7;

11. Devolver Digital — 76,5;

12. Square Enix — 75,3 и 1 «отличная» игра;

13. DANGEN Entertainment — 73,8;

14. Nintendo – 76;

15. Koei Tecmo Games — 74,5;

16. Plug In Digital — 73,3;

17. Focus Entertainment — 72,5 и 1 «отличная» игра;

18. Annapurna Interactive — 73,5;

19. Ubisoft — 74,2;

20. Raw Fury — 74,1.

Напомним, что в 2020 году по версии Metacritic лидером рейтинга лучших издателей стала Sega.