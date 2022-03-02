Lenovo ThinkVision M14d: портативный 2K-монитор весом всего 600 гр

Компания Lenovo на выставке MWC 2022 представила портативный монитор ThinkVision M14d для профессионалов. Устройство выделяется удобным для работы соотношением сторон, минимальным весом и функцией защиты глаз.

ThinkVision M14d получил 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 2240 x 1400 пикселей, соотношением сторон 16:10, антибликовым покрытием и белой светодиодной подсветкой. Дисплей имеет частоту обновления 60 Hz и время отклика 6 мс. Пиковая яркость — 300 кд/м2, коэффициент контрастности — 1500:1. Заявлен 100% охват цветовой гаммы sRGB.

Монитор имеет два разъема USB Type-C, которые можно использовать как порты DP 1.4 и для подачи внешнего питания от аксессуара мощностью 65 Вт — встроенного аккумулятора новинка не имеет. Вес составляет всего 600 гр.

В продажу Lenovo ThinkVision M14d поступит в июле этого года по цене 299 долларов.