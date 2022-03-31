Lenovo расширила серию ноутбуков Yoga двумя моделями на новых процессорах Intel

Компания Lenovo расширила линейку тонких и легких ноутбуков Yoga двумя новыми моделями — Yoga 7 Flipbook и Yoga Slim 7 Pro.

Lenovo Yoga 7 Flipbook – это ноутбук-трансформер с 14-дюймовым сенсорным дисплеем разрешением 2240 х 1400 пикселей, соотношением сторон 16:10 и цветовой гаммой 100% sRGB. Устройство оснащено энергоэффективными процессорами Intel Core-U 12-го поколения (i5-1235U или i7-1255U), оперативной памятью LPDDR5-4800 и накопителем PCIe 4.0 емкостью до 1 Tb. Предусмотрено два порта Thunderbolt 4, HDMI 2.0 и слот для карт памяти microSD. Габариты ноутбука составляют 316,66 х 220,25 х 17,35 мм, вес — 1,45 кг.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro оборудован 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2880 х 1800 пикселей, яркостью 400 нит и цветовой гаммой 100% sRGB. Ноутбук оснащен процессорами Intel Core-P 12-го поколения (i5-1240P или i7-1260P), 16 Gb оперативной памяти LPDDR5-4800, а также SSD до 1 Tb. Предусмотрено два порта Thunderbolt 4, USB 3.2 и порт для гарнитуры. Габариты ноутбука — 312,4 x 221,4 x 14,6 мм, вес — 1,37 кг.