Lenovo представила планшет Tab M10 Plus третьего поколения

В рамках выставки MWC 2022 компания Lenovo представила бюджетный планшет Tab M10 Plus третьего поколения. Устройство оснащено поддержкой фирменного активного стилуса и мощной акустикой, объединяющей четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.

Планшет оснащается 10,61-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000 × 1200 пикселей. Экран занимает 85% поверхности лицевой панели устройства. Фирменный стилус Lenovo Precision Pen 2 распознает 4096 уровней силы нажатия и может проработать до 200 часов на одном заряде.

Lenovo Tab M10 Plus построен на базе процессора MediaTek Helio G80. Также есть версия с поддержкой LTE на Snapdragon 680. Объем оперативной памяти составляет до 6 Gb, емкость накопителя — 128 Gb. L

В тонком 7,45-мм корпусе планшета установлена аккумуляторная батарея на 7700 мА·ч, которая, по словам производителя, может обеспечить до 12 часов непрерывного воспроизведения видео. Есть камеры разрешением по 8 Мп. Сканера отпечатков пальцев нет.

Новинка будет поставляться с предустановленной Android 12. Производитель обещает, что в 2023 году новинка получит обновление до Android 13.

Цена планшета составляет от 250 евро.