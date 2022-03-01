Lenovo Legion Y700: компактный игровой планшет на Snapdragon 870

Компания Lenovo на MWC 2022 представила компактный игровой планшет Legion Y700. Новинка выполнена в металлическом корпусе с минималистичным дизайном.

Legion Y700 оборудован 8,8-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2560 x 1600 пикселей. Экран имеет частоту обновления 120 Hz и частоту дискретизации сенсора 240 Hz. Заявлено 100% охвата цветовой гаммы DCI P3. Максимальная яркость — до 500 нит. Планшет оснащен 3,5-мм разъемом для наушников и обычным набором кнопок, таких как регуляторы громкости, кнопка питания, а также специальным переключателем для окна мониторинга ресурсов в игровом режиме.

Новинка построена на базе процессора Qualcomm Snapdragon 870. За охлаждение отвечает пассивный кулер с испарительной камерой площадью 8500 мм². Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость встроенного накопителя — 128 или 256 Gb.

На задней панели Legion Y700 находится 13 Мп камера со светодиодной вспышкой, а на передней – 8 Мп селфи-камера. Емкость аккумуляторной батареи составляет 6550 мАч, есть поддержка функции быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Аккумулятор заряжается с 0 до 100% за 45 минут. В оснащение также входят Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS, USB 3.1 Type-C, слот для microSD и стереодинамики. Планшет работает под управлением фирменной Android-оболочки ZUI 13 с поддержкой режима интеллектуального разделения экрана для работы в режиме многозадачности.

Lenovo Legion Y700 будет доступен в двух конфигурациях: 8/128 Gb – за 348 долларов и 12/256 Gb – за 396 долларов. Продажи в Китае стартуют 10 марта.