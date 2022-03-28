Криптомайнеры были самой распространенной угрозой вредоносного ПО в 2021 году

В отчете Atlas VPN и Trend Micro говорится, что криптомайнеры были самым популярным источником вредоносных программ в 2021 году: за год было обнаружено 150909 угроз.

«Атаки вредоносных программ позволяют злоумышленникам просто и эффективно получать прибыль от бизнеса. Компании, которые становятся жертвами кибератак, часто становятся уязвимыми для кражи данных, захвата и других подобных кибератак в будущем», — отметил Вилюс Карделис (Vilius Kardelis), специалист по кибербезопасности Atlas VPN.

Злоумышленники чаще всего атаковали информационные и коммуникационные компании с помощью вредоносного ПО: в общей сложности 561753 вредоносных файла в электронных письмах, отправленных сотрудникам отрасли. Розничная торговля была на втором месте с 397072 отправленными электронными письмами, на третьем — строительная отрасль с 356952 электронными письмами. В конце списка оказались финансовые и производственные отрасли, получившие «всего» 198408 и 188 373 вредоносных файла соответственно. Основной урон достается счетам за электричество жертвы, а также ее зараженному устройству, которое от перегрузки быстро приходит в негодность.

Несмотря на относительную популярность криптомайнеров, они далеко не единственные по распространению вируса. Сценарии веб-шелла, которые позволяют злоумышленникам получить доступ к конфиденциальному контенту или организовать атаку программ-вымогателей, были обнаружены 149290 раз. В 2021 году на вредоносное ПО Ulise пришлось 145321 обнаружений, за ним следует WannaCry с 97585 обнаружениями.