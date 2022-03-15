Компания SpaceX отмечает свое 20-летие

Илон Маск основал компанию SpaceX 14 марта 2002 года. В честь этого события компания выпустила ретроспективное видео.

Congratulations SpaceX team for all that you have accomplished! https://t.co/mtRWrPnGGF — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2022

Достижения компании SpaceX за 20 лет: