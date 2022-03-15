Компания SpaceX отмечает свое 20-летие
Илон Маск основал компанию SpaceX 14 марта 2002 года. В честь этого события компания выпустила ретроспективное видео.
Congratulations SpaceX team for all that you have accomplished! https://t.co/mtRWrPnGGF
— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2022
Достижения компании SpaceX за 20 лет:
- Разработка технологии повторного использования первых ступеней ракет Falcon 9 и Falcon Heavy;
- В мае 2020 года компания запустила первую испытательную миссию Demo-2, в ходе которой экипаж Crew Dragon с астронавтами Бенкеном и Херли были успешно доставлены на Международную космическую станцию;
- Космический туризм — первый в истории коммерческий полет с экипажем на околоземную орбиту, который длился трое суток на борту SpaceX Dragon в сентябре 2021 года, в рамках миссии Inspiration4;
- Создание собственных скафандров;
- Создание собственной интернет-группировки спутников Starlink;
- Разработка Starship, предназначенного для доставки людей на Марс и в другие отдаленные места Солнечной системы.