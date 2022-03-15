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Компания SpaceX отмечает свое 20-летие

SpaceX

Илон Маск основал компанию SpaceX 14 марта 2002 года. В честь этого события компания выпустила ретроспективное видео.

Достижения компании SpaceX за 20 лет:

  • Разработка технологии повторного использования первых ступеней ракет Falcon 9 и Falcon Heavy;
  • В мае 2020 года компания запустила первую испытательную миссию Demo-2, в ходе которой экипаж Crew Dragon с астронавтами Бенкеном и Херли были успешно доставлены на Международную космическую станцию;
  • Космический туризм — первый в истории коммерческий полет с экипажем на околоземную орбиту, который длился трое суток на борту SpaceX Dragon в сентябре 2021 года, в рамках миссии Inspiration4;
  • Создание собственных скафандров;
  • Создание собственной интернет-группировки спутников Starlink;
  • Разработка Starship, предназначенного для доставки людей на Марс и в другие отдаленные места Солнечной системы.
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