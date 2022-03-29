Как работает единственная в регионе лаборатория Leica Geosystems

История компании Leica Geosystems берет начало в 1921 году, когда Генрихом Вильдом был разработан первый в мире портативный оптический теодолит T2. Так была заложена основа современных технологий геодезической съемки. В течение нескольких лет компания Wild Heerbrugg представила первую в мире аэрофотокамеру C2, а также аналоговый фотограмметрический плоттер B2. Затем были разработаны первые инфракрасные дальномеры и GPS-приемник для геодезии. С 1990 года компания Wild Heerbrugg стала частью холдинга Leica, а в 1997 году — самостоятельным специализированным подразделением Leica Geosystems. На протяжении многих лет своего существования компания Leica Geosystems сохранила видение и принципы Генриха Вильда — жажду инноваций в сочетании с острым чувством предпринимательства и непоколебимую приверженность качеству.

Все существующие продукты и системы Leica Geosystems отвечают самым высоким требованиям точности. Они производятся вручную в самых современных помещениях, где швейцарская точность сочетается с исключительным мастерством благодаря высококвалифицированным сотрудникам и новейшим технологиям. Предприятие разрабатывает приборы для выполнения топографической и кадастровой съемки, картографирования, а также спутниковой навигации. Такая техника незаменима в дорожно-строительной сфере, инженерной геодезии, при решении задач мониторинга промышленных конструкций. В 2005 году шведская корпорация Hexagon приобрела Leica Geosystems, и это партнерство оказалось выгодно обеим компаниям. Leica получила производственные мощности и широчайшие рынки сбыта, в то время как Hexagon получил инновационные решения, а также потенциал для развития и доминирования в среде измерительного оборудования. Основным эффектом от слияния стало активное развитие лазерного сканирования. В портфолио Leica Geosystems появился первый мобильный лазерный сканер, первый компактный сканер серии BLK с простейшим управлением, первый сканер с системой визуальной привязки. При этом тахеометры и прочие геодезические инструменты стали более интеллектуальными.

Без использования лазерных сканеров, отслеживающих систем, дальномеров и уровней, геоинформационных систем и георадаров, устройств управления техникой, мобильных сканирующих систем, спутниковых систем навигации, нивелиров и тахеометров сегодня сложно представить любые измерительные работы, ведущиеся в любой стране. И Азербайджан не является исключением. Более того, в нашей стране уже на протяжении почти 15 лет действует лаборатория Leica Geosystems, о которой мы сегодня поговорим с главой группы геодезических решений НПК R.I.S.K. Рашадом Гулиевым и ведущим инженером лаборатории Сергеем Третьяковым.

— Наша компания с 1997 года является официальным дистрибьютором Leica Geosystems в Азербайджане. Тесное партнерство с этой компанией позволило в 2008 году выйти на новый уровень и открыть шоу-рум, а также официальный сервисный центр этого производителя в стране, который также прошел аккредитацию в Государственном комитете по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики. Немалую роль в открытии лаборатории сыграла наша система управления качеством, сертифицированная в соответствии с ISO 9001, что стало основой для аккредитации. И сегодня наша лаборатория, которая подтверждает аккредитацию каждые 5 лет, является единственной в регионе, обладающей столь высоким уровнем возможностей по обслуживанию оборудования Leica Geosystems. И за 25 лет сотрудничества с этой компанией приоритеты R.I.S.K. не менялись. Мы продолжаем тесно сотрудничать с партнером в лице Leica Geosystems и предлагаем нашим клиентам наилучшие услуги, поддержку и продукты в отрасли. Это является большим плюсом для всей страны, так как спрос на качественные геопространственные данные, особенно в процессе восстановления инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будет только расти, — говорит Рашад Гулиев.

— Кто является основным покупателем решений Leica Geosystems в Азербайджане?

Рашад Гулиев: — В число покупателей входят как государственные организации, так и частные компании различного профиля. Ведь оборудование Leica Geosystems востребовано во многих отраслях, включая геодезию и картографию, задачи земельного кадастра, аэронавигацию, строительство, проектирование дорог и т.д. Вот, допустим, недавно нами был завершен проект в рамках уплотнения Азербайджанской Системы Позиционирования (AZPOS). Система обеспечивает пользователей GNSS-оборудования данными как для постобработки, так и для получения точных координат в режиме реального времени. AZPOS — это сеть из 45 постоянно работаюющих станций, которые покрывают территорию нашей страны и обеспечивают специалистов различных сфер производства точными координатами для решения различного рода задач. До возвращения оккупированных земель число этих станций было 37, но за последний год были установлены и подключены к общей системе еще 8 станций в различных районах и городах Карабаха. Пользователями AZPOS являются как государственные структуры, так и частный сектор.

Технологическое оборудование Leica Geosystems — это большое количество модельных рядов GNSS-приемников, электронных тахеометров (Total Station), наземных и другого назначения скоростных сканеров, нивелиров и лазерных рулеток и т.д. Одновременно Leica Geosystems предлагает множество готовых технологических решений. В качестве примера могу привести решения в области геодезического мониторинга деформаций сложных конструкций и строений.

— Как часто в вашу лабораторию попадает оборудование Leica Geosystems?

— Хочу отметить, что сами приборы Leica Geosystems защищены достаточно хорошо, и на моей памяти самое серьезное повреждение было вызвано проехавшим по упавшему на землю тахеометру грузовиком. Каждый прибор проходит процедуру сертификации, которая включает в себя целый комплекс испытаний. Сертификаты калибровки, выданные такими аккредитованными лабораториями, как наша, обеспечивают точность вашего геодезического оборудования. Калибровка гарантирует, что прибор соответствует требованиям производителей и требованиям заказчика относительно точности измерений. Например, тот факт, что тахеометр находится в пределах спецификации, имеет решающее значение для обеспечения соответствия вашей работы государственным и международным стандартам и точности, — говорит Сергей Третьяков.

Что касается технического обслуживания измерительных приборов в нашей лаборатории, то обычно это бывает плановая калибровка, чистка и устранение мелких дефектов, вызванных тяжелыми условиями использования. Компания Leica Geosystems предлагает широкий спектр услуг по техническому обслуживанию, которые оказываются квалифицированными техническими специалистами с применением профессиональных инструментов и соблюдением всех сервисных норм. Качественный ремонт геодезических приборов Leica Geosystems это довольно сложная, высокотехнологичная работа, требующая специальных знаний, опыта и определенных временных затрат на устранение неисправностей. Но вы можете значительно сократить расходы на обслуживание и простой оборудования благодаря профилактике приборов, тем самым извлекая выгоду от оборудования, которое всегда будет находиться в рабочем состоянии.

Рашад Гулиев: — Преимущество лабораторий Leica Geosystems также заключается в стандартизированном подходе к обустройству рабочего пространства. Например, наш инженер, оказавшись в лаборатории компании в любой другой стране, может моментально приступить к работе, так как будет прекрасно знать, где и что расположено. Также большую роль играет и квалификация инженеров, за которой Leica Geosystems пристально наблюдает, регулярно организуя курсы сертификации. Так что наша лаборатория не только оснащена современным, высококлассным диагностическим оборудованием и программным обеспечением для выполнения качественного технического обслуживания и ремонта продукции Leica Geosystems в соответствии с международными стандартами, но и обслуживается высококлассными сертифицированными инженерами. Также хочу отметить, что Leica Geosystems обеспечивает и достаточный резерв запасных частей и инструментов, что стало особо принципиально во время пандемии, когда были нарушены многие логистические каналы. Мы всегда будем рады помочь вам в решении любых проблем, возникающих с продукцией Leica Geosystems!

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