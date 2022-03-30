К 2030 году Tesla планирует продавать 20 млн. электромобилей ежегодно

Илон Маск, во время открытия завода Tesla в Берлине повторил свои предыдущие заявления о том, что компания может к 2030 году продавать до 20 млн. электромобилей в год.

«Я думаю, что это агрессивно, но не невозможно, что мы можем сделать 20 млн. автомобилей за 10 лет. И это было бы хорошим числом, потому что в мире активно используются 2 млрд. легковых и грузовых автомобилей, поэтому 20 млн. составляют 1% мирового автопарка в год», — сказал Маск.

Автопроизводитель строит заводы по всему миру и планирует построить еще больше. В настоящее время Tesla управляет примерно шестнадцатью различными предприятиями по всему миру, большинство из которых либо производят электромобили, либо детали для них.

2021 год был лучшим для автопроизводителя с точки зрения объема продаж, поскольку он смог продать почти 1 млн. автомобилей — 936172, почти 90% рост по сравнению с 2020 годом, когда компания достигла отметки в 500000 автомобилей.

Кроме того, к 2030 году Tesla расширит свой модельный ряд. Разумеется, продажи и производство в ближайшие годы вырастут. Ожидается, что к 2025 году новый завод в Германии будет иметь возможность производить 500000 автомобилей в год, завод Tesla во Фримонте может быть расширен для производства 600000 автомобилей в год, завод в Остине может достичь 400000 автомобилей к 2024 году, китайский завод Tesla имеет мощность 864000 автомобилей. Автопроизводитель также планирует построить второй завод в Китае.