İOKİO.AZ вернул в настоящее фокусника Ио-Кио

Единственный в Азербайджане сайт цифровых подарочных карт iokio.az представил видеоролик, в котором отражены услуги, предоставляемые сервисом.

В видеоролике отображено, как быстро, легко и весело оформляются и отправляются цифровые подарочные карты iokio.az.

В видео воссоздается образ знакомого из детства героя известного фильма «Sehrli xalat» — фокусника Ио-Кио. Роль Ио-Кио исполнена известным актером Кямраном Агабалаевым. В развлекательной манере он демонстрирует функционал и удобства платформы. Также фокусник Ио-Кио, приобретший современный вид с помощью iokio.az, не упускает возможность радовать и удивлять окружающих цифровыми подарочными картами.

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Для подробной информации о партнерах, услугах и кампаниях следите за ними на сайте iokio.az, а также на Instagram и Facebook страницах.

iokio.az — это платформа, позволяющая выбирать, покупать и отправлять цифровые подарочные карты от различных брендов в режиме онлайн. За считанные секунды можно приобрести и отправить выбранную подарочную карту из любой точки страны и за ее пределами.

iokio.az предоставляет неограниченные возможности. Функции сайта не исчерпываются покупкой и отправкой подарка избранному человеку в один клик. Можно также заранее установить время отправки подарка, сохранить анонимность отправителя, а также отменить неправильно высланную подарочную карту.