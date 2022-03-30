Intel представил дискретные мобильные видеокарты Arc Alchemist

Компания Intel сегодня представила свои первые дискретные мобильные видеокарты Arc Alchemist. Решения для настольного сегмента и рабочих станций ожидаются во втором квартале 2022 года.

Первыми на рынок выйдут ноутбуки с видеокартами начального уровня Arc 3. Такие модели уже доступны для предзаказов. Решения с Arc 5 и Arc 7 появятся в начале лета этого года.

Intel Arc 3

В базовой линейке мобильных дискретных видеокарт будут две модели: Arc A350M и Arc A370M. Они предназначены для компактных ноутбуков. По сравнению с более мощными видеокартами 5-й и 7-й серий, у Arc A350M и Arc A370M относительно мало ядер для обработки операций FP32 — 768 и 1024 соответственно. Но Intel сообщила, что графические ускорители обеспечат в играх 60 fps при 1080p на «средних» настройках графики.

Intel Arc 5

В 5-й серии мобильных дискретных видеокарт Arc пока что только одна модель A550M. Графический ускоритель, как и флагманские версии, построен на базе видеочипа ACM-G10 с 2048 потоковыми процессорами для выполнения операций.

Intel Arc 7

Флагманские графические ускорители 7-й серии Arc A730M и A770M располагают 3072 и 4096 потоковыми процессорами соответственно. Эти видеокарты рассчитаны на мощные игровые ноутбуки.

Видеокарты Arc предлагают новые функции:

Intel Xe Matrix Extensions (XMX) — ускоряет вычисления, связанные с искусственным интеллектом;

Технология суперсемплинга Intel XeSS;

Аппаратный декодер AV1;

Технология Intel Deep Link, обеспечивающая более слаженную работу новых видеокарт в связке с процессорами Intel.

Кроме того, компания впервые продемонстрировала дизайн одного из десктопных графических ускорителей.