Intel представил дискретные мобильные видеокарты Arc Alchemist
Компания Intel сегодня представила свои первые дискретные мобильные видеокарты Arc Alchemist. Решения для настольного сегмента и рабочих станций ожидаются во втором квартале 2022 года.
Первыми на рынок выйдут ноутбуки с видеокартами начального уровня Arc 3. Такие модели уже доступны для предзаказов. Решения с Arc 5 и Arc 7 появятся в начале лета этого года.
Intel Arc 3
В базовой линейке мобильных дискретных видеокарт будут две модели: Arc A350M и Arc A370M. Они предназначены для компактных ноутбуков. По сравнению с более мощными видеокартами 5-й и 7-й серий, у Arc A350M и Arc A370M относительно мало ядер для обработки операций FP32 — 768 и 1024 соответственно. Но Intel сообщила, что графические ускорители обеспечат в играх 60 fps при 1080p на «средних» настройках графики.
Intel Arc 5
В 5-й серии мобильных дискретных видеокарт Arc пока что только одна модель A550M. Графический ускоритель, как и флагманские версии, построен на базе видеочипа ACM-G10 с 2048 потоковыми процессорами для выполнения операций.
Intel Arc 7
Флагманские графические ускорители 7-й серии Arc A730M и A770M располагают 3072 и 4096 потоковыми процессорами соответственно. Эти видеокарты рассчитаны на мощные игровые ноутбуки.
Видеокарты Arc предлагают новые функции:
- Intel Xe Matrix Extensions (XMX) — ускоряет вычисления, связанные с искусственным интеллектом;
- Технология суперсемплинга Intel XeSS;
- Аппаратный декодер AV1;
- Технология Intel Deep Link, обеспечивающая более слаженную работу новых видеокарт в связке с процессорами Intel.
Кроме того, компания впервые продемонстрировала дизайн одного из десктопных графических ускорителей.