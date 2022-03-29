Intel представил Core i9-12900KS — «самый мощный десктопный процессор в мире» с частотой до 5,5 GHz

Компания Intel представила флагманский процессор Core i9-12900KS, разогнанную версию Core i9-12900K. Новый чип позиционируется как «самый быстрый процессор в мире».

24-поточный CPU имеет гибридную архитектуру: 8 производительных ядер с базовой частотой 3,4 GHz и 8 энергоэффективных ядер с частотой от 2,5 до 4,0 GHz. Чип способен автоматически увеличивать тактовую частоту двух «больших» ядер до рекордного значения в 5,5 GHz. Процессор поддерживает технологию Adaptive Boost для повышения производительности.

Новинка оснащена интегрированным видеочипом Intel UHD Graphics 770, 14 Mb кэш-памяти L2 и 30 Mb кэш-памяти L3. Показатель TDP составляет 150 Вт. Intel Core i9-12900KS поддерживает оперативную память стандарта DDR4-3200 или DDR5-4800, а также интерфейсы PCI-Express 4.0 и 5.0.

Процессор будет доступен 5 апреля по рекомендуемой цене 739 долларов.