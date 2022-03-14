Instagram разрешил стримерам добавлять модераторов трансляций

Instagram разрешил создателям прямых трансляций назначать модераторов во время своих стримов, которые будут следить за поступающими комментариями, а также получат возможность удаления зрителей и блокировки сообщений от них.

Streamers + Mods = Dynamic Duo ❤️ We’re launching Live Moderator on Instagram Live, where creators can assign a mod and give them the power to: ✅ Report comments

✅ Remove viewers from Live

✅ Turn off comments for a viewer pic.twitter.com/S9j7s4dInB — Instagram (@instagram) March 11, 2022

Стримеры могут назначить модератора, нажав кнопку с тремя точками на панели комментариев во время прямой трансляции. Оттуда они могут выбрать модератора из списка предложенных учетных записей или использовать панель поиска для поиска определенной учетной записи.

Для начала взаимодействия с новой функцией стримеру нужно воспользоваться меню, которое вызывается нажатием на кнопку с тремя точками в строке комментариев. После появится контекстное меню, с помощью которого можно выбрать модератора из списка предложенных учетных записей или использовать панель поиска для поиска определенной учетной записи.

Вопрос модерации сейчас стоит особенно остро для многих онлайн-платформ, пользователи которых могут быстро перевести в негативное русло обсуждение практически любого вопроса. Отметим, что в онлайн-трансляциях в Facebook уже давно присутствует аналогичный инструмент.