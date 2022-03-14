14.03.2022

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Instagram разрешил стримерам добавлять модераторов трансляций

Instagram

Instagram разрешил создателям прямых трансляций назначать модераторов во время своих стримов, которые будут следить за поступающими комментариями, а также получат возможность удаления зрителей и блокировки сообщений от них.

Стримеры могут назначить модератора, нажав кнопку с тремя точками на панели комментариев во время прямой трансляции. Оттуда они могут выбрать модератора из списка предложенных учетных записей или использовать панель поиска для поиска определенной учетной записи.

Для начала взаимодействия с новой функцией стримеру нужно воспользоваться меню, которое вызывается нажатием на кнопку с тремя точками в строке комментариев. После появится контекстное меню, с помощью которого можно выбрать модератора из списка предложенных учетных записей или использовать панель поиска для поиска определенной учетной записи.

Вопрос модерации сейчас стоит особенно остро для многих онлайн-платформ, пользователи которых могут быстро перевести в негативное русло обсуждение практически любого вопроса. Отметим, что в онлайн-трансляциях в Facebook уже давно присутствует аналогичный инструмент.

 

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