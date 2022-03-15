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IDC: мировой рынок носимых устройств продолжает показывать устойчивый рост

IDC

Аналитическая компания International Data Corporation (IDC) опубликовала отчет за четвертый квартал 2021 года по глобальному рынку носимых устройств. Данные учитывают отгрузки смарт-часов, трекеров физической активности, умных очков, аудиоустройств и других гаджетов.

По итогам четвертого квартала 2021 года суммарные отгрузки носимых устройств достигли 171,0 млн. штук, что на 10,8% больше, чем за тот же квартал 2020 года (154,3 млн. штук). Как отмечают аналитики IDC, новые продукты и постоянный спрос на гаджеты для отслеживания здоровья и фитнеса, а также на слуховые аппараты помогли рынку сохранить свою динамику.

Лидером рынка является компания Apple, контролирующая более трети глобальной отрасли — 34,9 %. На втором месте с большим отрывом находится Xiaomi — 8,6%. Замыкает тройку Samsung с показателем 7,9%. В первую пятерку вошли Huawei и Imagine Marketing — 6,7% и 5,4% соответственно. Все прочие поставщики вместе занимают 36,6% отрасли.

Отгрузки за весь 2021 год составили 533,6 млн. единиц, что на 20,0% больше, чем в 2020 году. Доли пятерки крупнейших поставщиков Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei и Imagine Marketing составляют 30,3%, 10,2%, 9,0%, 8,0% и 5,0% соответственно.

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