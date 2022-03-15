IDC: мировой рынок носимых устройств продолжает показывать устойчивый рост

Аналитическая компания International Data Corporation (IDC) опубликовала отчет за четвертый квартал 2021 года по глобальному рынку носимых устройств. Данные учитывают отгрузки смарт-часов, трекеров физической активности, умных очков, аудиоустройств и других гаджетов.

По итогам четвертого квартала 2021 года суммарные отгрузки носимых устройств достигли 171,0 млн. штук, что на 10,8% больше, чем за тот же квартал 2020 года (154,3 млн. штук). Как отмечают аналитики IDC, новые продукты и постоянный спрос на гаджеты для отслеживания здоровья и фитнеса, а также на слуховые аппараты помогли рынку сохранить свою динамику.

Лидером рынка является компания Apple, контролирующая более трети глобальной отрасли — 34,9 %. На втором месте с большим отрывом находится Xiaomi — 8,6%. Замыкает тройку Samsung с показателем 7,9%. В первую пятерку вошли Huawei и Imagine Marketing — 6,7% и 5,4% соответственно. Все прочие поставщики вместе занимают 36,6% отрасли.

Отгрузки за весь 2021 год составили 533,6 млн. единиц, что на 20,0% больше, чем в 2020 году. Доли пятерки крупнейших поставщиков Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei и Imagine Marketing составляют 30,3%, 10,2%, 9,0%, 8,0% и 5,0% соответственно.