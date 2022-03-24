IBM предъявила иск компании LzLabs, создавшей доступную альтернативу ее мейнфреймам в облаке

Компания IBM подала иск в Окружной суд в Уэйко (штат Техас) на разработчика ПО LzLabs, заявив, что созданная им платформа Software Defined Mainframe (SDM) нарушает ее патенты, об этом сообщает servernews. В судебном иске корпорация утверждает, что платформа LzLabs, позволяющая выполнять приложения для мейнфреймов на стандартном оборудовании в облаке, базируется на ПО, основанном на проприетарной технологии IBM.

IBM также обвинила LzLabs в том, что та делает ложные заявления о своих продуктах. Кроме того, в иске сообщается, что люди, стоящие за LzLabs, и раньше нарушали патенты IBM. Среди руководителей LzLabs оказался бывший гендиректор стартапа Neon Enterprise Software, который создал ПО zPrime, предлагающее похожую на SDM функциональность. Более того, компания сама подала в 2009 году иск к IBM, обвиняя последнюю в принуждении заказчиков пользоваться дорогими мейнфреймами. В ответном иске IBM обвинила компанию в нарушении патентов, и в 2011 году продукт zPrime прекратил существования.

В том же году появилась швейцарская компания LzLabs. В 2016 году она представила платформу, которая позволяла выполнять традиционные рабочие нагрузки мейнфреймов, написанные на Cobol или PL/1, на стандартных x86-серверах под управлением Linux как локально, так и в облаке. Впоследствии компания добавила поддержку контейнеров. У LzLabs есть успешные проекты — так, Swisscom перенесла на облачный вариант SDM «все критически важные бизнес-приложения» без перекомпилирования.

IBM утверждает, что LzLabs, используя транслятор CPU-инструкций, нарушила два патента на решения, воплощенные в этих инструкциях. Еще два нарушения связаны с повышением эффективности эмуляции и трансляции. Пятый патент, о нарушении которого сообщила IBM, касается автоматический замены вызываемых приложений на их аналоги для x86-платформ. В своем иске IBM добивается судебного запрета на использование LzLabs интеллектуальной собственности и коммерческих секретов IBM.

У IBM есть собственная платформа для разработки, тестирования, демонстрации и изучения приложений мейнфреймов IBM Z Development and Test Environment (ZD&T) на x86-системах, в том числе облачных. А недавно компания представила сервис Wazi aaS для IBM Cloud. В обоих случаях IBM прямо запрещает использовать эти решения для выполнения любых реальных нагрузок, в особенности критически важных.