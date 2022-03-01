Huawei анонсировала МФУ PixLab X1 для международного рынка

Компания Huawei на выставке MWC 2022 анонсировала для международного рынка свое первое многофункциональное устройство PixLab X1. В компактном корпусе умещается монохромный лазерный принтер, копир и сканер. В сентябре прошлого года устройство было представлено на китайском рынке.

PixLab X1 работает под управлением HarmonyOS и полностью лишено физических клавиш. Для взаимодействия с устройством предусмотрена сенсорная панель. Чтобы устройство начало свою работу, нужно просто прикоснуться к экрану.

Поддерживаются разные варианты взаимодействия PixLab X1 с другими устройствами, для подключения которых можно использовать интерфейс USB или же беспроводные адаптеры Wi-Fi, Bluetooth или NFC.

Принтер печатает со скоростью до 28 страниц в минуту, максимальное разрешение сканирования – 1200 точек на дюйм. Поддерживается функция автоматической двухсторонней печати. Одного картриджа с тонером достаточно для того, чтобы напечатать 1500 страниц.

Сроки появления МФУ в розничной продаже за пределами Китая пока не озвучены.