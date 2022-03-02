Honor Router 4 Pro: поддержка Wi-Fi 6 и игровой режим

В рамках выставки MWC 2022 компания Honor представила новый доступный маршрутизатор. Модель под названием Honor Router 4 Pro поддерживает одновременную двухдиапазонную высокоскоростную беспроводную связь с максимальной скоростью передачи данных в локальной сети до 3000 Мбит/с и технологию Wi-Fi 6. Одновременно к маршрутизатору можно подключить до 256 устройств. Новинка, оснащенная 256 Mb оперативной памяти, поддерживает технологии MU-MIMO и OFDMA для одновременной передачи многопользовательских данных.

Router 4 Pro построен на базе процессора Qualcomm со специальным ИИ-модулем, который отвечает за стабильную работу в многопользовательских сценариях. Маршрутизатор самостоятельно выбирает частотный диапазон для подключенных устройств, обеспечивая каждому из них оптимальное качество соединения. Заявленная площадь покрытия составляет до 200 м2.

Отмечается, что Honor Router 4 Pro использует алгоритмы искусственного интеллекта для оптимизации коннекта в онлайн-играх. Устройство оснащено портом Gigabit Ethernet, а также поддерживает функцию NFC.

Цена в Китае составляет 63 доллара.