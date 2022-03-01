Honor Earbuds 3 Pro — TWS-наушники с датчиком измерения температуры тела

Кроме новой серии флагманских смартфонов Magic4, на MWC 2022 компания Honor представила беспроводные наушники Earbuds 3 Pro. Основной особенностью аксессуара стал встроенный датчик измерения температуры тела пользователя.

Наушники оснащены двумя драйверами: 11-мм динамическим драйвером и пьезоэлектрическим керамическим твитером. Также есть система активного шумоподавления на базе искусственного интеллекта. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP54. Есть поддержка Bluetooth 5.2, который обеспечивает радиус действия 10 м.

В Honor Earbuds 3 Pro встроен аккумулятор емкостью 42 мАч, а в зарядном футляре — аккумулятор емкостью 410 мАч. Наушники обеспечивают до 6 часов воспроизведения музыки без подзарядки при отключенном активном шумоподавлении. Время работы можно увеличить до 24 часов с помощью зарядного чехла. При включенном активном шумоподавлении пользователи могут ожидать около 4 часов воспроизведения без подзарядки и 16 часов с зарядным чехлом.

Наушники можно заряжать через порт USB-C или беспроводным путем при мощности 2,5 Вт. Компания утверждает, что Earbuds 3 Pro обеспечивают 2 часа воспроизведения всего за 5 мин. зарядки. Для полной зарядки требуется 30 мин, зарядный футляр заряжается около часа. Футляр поддерживает технологию быстрой зарядки — до 65% за 10 минут.

Цена TWS-наушников Honor Earbuds 3 Pro составляет 199 евро. Доступные цвета: серый и белый.