Honda и Sony объявили о создании совместного предприятия по производству электромобилей

Японский автопроизводитель Honda и корпорация Sony объявили о подписали меморандума о формировании стратегического альянса для разработки и продвижения «мобильной платформы» нового поколения. Речь идет о создании совместного предприятия по выпуску электромобилей.

У предприятия Honda и Sony пока даже нет названия, оно просто именуется New Company. Совместное предприятие начнет работать в этом году. Honda будет отвечать за производство электромобилей, а также за их послепродажное обслуживание. Sony предложит программную экосистему и обязуется регулярно обновлять бортовое программное обеспечение и в целом поддерживать инфраструктуру предлагаемых «услуг мобильности».

Ожидается, что первая модель сойдет с конвейера в 2025 году. Ее будут собирать на заводах Honda с применением датчиков, камер и телекоммуникаций Sony.

Ранее Sony неоднократно заявляла о намерениях выйти на автомобильный рынок. Компания представляла три концепт-кара — в 2020 году на выставке CES дебютировал Sony Vision-S, а в 2022 году, тоже на CES, состоялся показ лифтбеков Sony Vision-S 01 и кроссовера Sony Vision-S 02.