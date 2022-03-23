Hisense Hi Reader – букридер с экраном E-Ink и размером со смартфон

Компания Hisense представила новую компактную электронную книгу Hi Reader. Устройство оборудовано 6,7-дюймовым монохромным дисплеем на электронной бумаге E-Ink. Экран имеет плотность пикселей 300 ppi и занимает около 84% площади фронтальной панели. Новинка поддерживает функцию автоматической регулировки яркости подсветки в зависимости от условий освещения, а также технологию подавления мерцания.

В основе устройства лежит восьмиядерный процессор Unisoc T610 с тактовой частотой 1,8 GHz. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость встроенного флеш-накопителя — 64 Gb.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА·ч. Автономность не уточняется. Толщина корпуса ридера составляет 7,5 мм, вес — 177 гр. В боковых частях находятся физические кнопки управления. Для беспроводного подключения используются Wi-Fi 802.11 (2,4 и 5 GHz) и Bluetooth 5.0. Работает новинка под управлением Android 10. Предусмотрены закладки для быстрого доступа к настройкам, приложениям и онлайн-магазину.

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Hisense Hi Reader поступит в продажу в Китае 28 марта по цене 282 доллара. В комплект поставки не входит адаптер питания, только кабель USB-C, инструкция и пленка для экрана.