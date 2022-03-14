Hisense Game TV Ace 2023: экран 240 Hz и объемный звук

Компания Hisense представила новый smart-телевизор Game TV Ace 2023, ориентированный на геймеров. Новинка получила 65-дюймовый дисплей с разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей). Экран поддерживает функцию выбора частоты обновления — 120, 144 и 240 Hz. Время отклика при этом составляет 2,7 мс. Угол обзора достигает 178°.

Hisense Game TV Ace 2023 оснащен четырехъядерным процессором (Cortex-A73), объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость флеш-накопителя — 32 Gb. Есть поддержка технологии Dolby Vision, а также ряда интеллектуальных средств улучшения качества изображения, включая AI-SR, AI Color Balance, AI+MEMC и AI Fine Light Control.

В оснащение также входят поддержка Wi-Fi 6 и NFC. Устройство оборудовано 12-ваттной акустической системой с функциями объемного звучания, выравнивания звукового поля и выделения голоса.

Цена smart-телевизора Hisense Game TV Ace 2023 в Китае составляет 789 долларов.