Хакеры украли 190 Gb конфиденциальных данных Samsung, включая исходные коды

Хакерская группировка Lapsus$, неделю назад взломавшая внутреннюю сеть NVIDIA, похитила огромный объем конфиденциальных данных у компании Samsung Electronics.

Результатом атаки стала утечка 190 Gb конфиденциальной информации, включая исходные коды. В частности, исходный код каждого доверенного апплета (TA), установленного в среде Samsung TrustZone, используемой для конфиденциальных операций, таких как шифрование и контроль доступа. Также алгоритмы биометрической разблокировки (включая работу со сканером отпечатков пальцев на низшем программном уровне), исходной код загрузчика для всех последних устройств компании, включая Knox-данные, конфиденциальные исходные коды от Qualcomm и многое другое.

Похищенные данные уже разделены на три архива и доступны для скачивания через популярные торрент ресурсы. К тому же хакеры обещают развернуть больше серверов для увеличения скорости загрузки.

По словам специалистов, похищенные данные могут быть использованы для взлома устройств Samsung. На данное время неизвестно, получала ли компания требование выкупа за украденные данные, как это было в случае с NVIDIA.