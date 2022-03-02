Хакеры требуют от NVIDIA перевести драйверы компании в разряд Open Source

Компания NVIDIA недавно подтвердила взлом собственной инфраструктуры и сообщила о краже огромного количества данных, включая исходные коды драйверов, технологии DLSS и клиентской базы.

Хакерская группировка LAPSUS$, взломавшая внутреннюю сеть NVIDIA, заявила, что они находились в системе целую неделю и за это время получили права администратора ко многим ресурсам. Хакеры получили терабайт данных компании, среди которых были внутренние программные решения, утилиты, драйверы, наборы средств разработчика и различные схемы. В открытом доступе уже опубликовано около 75 Gb данных, включающих исходный код Windows-драйверов.

Остальные данные LAPSUS$ обещают опубликовать, если NVIDIA не выполнит их условие. Они требуют от компании перевести ее драйверы для Windows, macOS и Linux в разряд открытого ПО и распространять их в дальнейшем под свободной лицензией. В противном случае, группировка грозится опубликовать схемотехнику видеокарт и чипов NVIDIA. В том числе обещают опубликовать Verilog-файлы для GeForce RTX 3090Ti и данные о будущих видеокартах нового поколения.

Время на принятие решения хакеры дали до пятницы.