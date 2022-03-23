25.03.2022

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareАнтивирусыХакерская группировка LAPSUS$ заявила о краже исходного кода нескольких проектов Microsoft

Хакерская группировка LAPSUS$ заявила о краже исходного кода нескольких проектов Microsoft

Microsoft

Хакерская группировка LAPSUS$ сообщила о взломе корпорации Microsoft. Предположительно злоумышленники получили доступ к репозиториям Microsoft Azure DevOps. В качестве доказательства взлома хакеры в своем Telegram-канале опубликовали скриншот базы данных с исходным кодом голосового помощника Cortana, а также нескольких проектов на базе поисковой системы Bing.

Microsoft

Microsoft пока не подтверждает факта утечки данных, но как утверждает источник, компания уже ведет внутреннее расследование.

Ранее LAPSUS$ заявляли об успешных атаках на серверы NVIDIA и Samsung.

ТЕГИ:
Tesla открыла свой первый европейский завод под Берлином
Вечер азербайджанской музыки от Azercell в Вашингтоне
Новости по теме
Игры
Microsoft стал лучшим издателем
Антивирусы
Хакеры украли 190 Gb конфиденциа
События
Microsoft Rusiyada malların satı