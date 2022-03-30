Google выпустил юбилейный Chrome 100 с новым логотипом

Компания Google выпустила стабильную версию браузера Chrome 100 для десктопных и мобильных платформ.

В Chrome 100 стал доступен новый логотип, изменившийся впервые за 8 лет. Его дизайн стал современным — более плоским и без теней, а сами цвета стали более насыщенными. Пропорции элементов изменены.

Новая версия лишилась функции экономика трафика. Напомним, Google добавил экономичный режим Data Saver в Chrome для Android в 2014 году — он позволял сэкономить мобильный трафик и сократить время загрузки, сжимая веб-страницы на стороне сервера. В 2019 году назад Data Saver был переименован в режим Lite. Отметим, что экономичный режим теперь не работает и на предыдущих версиях браузера.

Обновление уже доступно и распространяется на всех платформах.

Ранее высказывались опасения, что Chrome 100 и Firefox 100 могут нарушить работу некоторых сайтов из-за того, что не все ресурсы способны правильно обрабатывать трехзначные номера версий. На случай, если появятся проблемы, в компании обещают, что могут заморозить номер версии своего браузера на 99, пока проблемы не будут устранены.