29.03.2022

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Google тестирует новую функцию YouTube — обмен реакциями в определенных местах видео

YouTube

Компания Google начала тестирование новой функции сервиса потоковой трансляции YouTube, которая позволит пользователям делиться эмодзи в определенный момент видео.

«Мы рады начать развертывание эксперимента с новой возможностью поделиться реакцией в определенный момент видео. Мы получили столько положительных отзывов о бета-функции комментариев по времени (где вы можете добавлять и просматривать комментарии к определенным моментам в видео), что захотели протестировать похожие функции», — сообщается на странице справки YouTube.

Благодаря новой функции зрители YouTube смогут публиковать такие реакции, как «Лицо со слезами радости», «Сердце», «Потрясенное лицо», «Поппер для вечеринок», «100%», «Вопросительный знак», «Лампочка» и «Удивленный кот».

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