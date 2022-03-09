Google покупает компанию по кибербезопасности Mandiant за 5,4 млрд. долларов

Компания Google, входящая в холдинг Alphabet, намерена купить компанию Mandiant, занимающуюся кибербезопасностью, об этом сообщает агентство Reuters. Сумма сделки оценивается примерно в 5,4 млрд. долларов. Это крупнейшая покупка в сфере безопасности Google за всю историю.

Ожидается, что сделка улучшит облачный бизнес Google, который ежегодно приносит холдингу более 19 млрд. долларов, а также укрепит позиции на рынке решений в области безопасности и консультационных услуг.

«Организации по всему миру сталкиваются с беспрецедентными проблемами кибербезопасности, поскольку изощренные и серьезные атаки, которые ранее использовались для атак на крупные правительства, теперь используются для атак на компании во всех отраслях. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Mandiant в Google Cloud, чтобы еще больше улучшить наш пакет операций по обеспечению безопасности и консультационные услуги, а также помочь клиентам решить их наиболее важные проблемы безопасности», — сказал Томас Куриан, генеральный директор Google Cloud.

По сообщениям СМИ, Microsoft также рассматривает возможность купить Mandiant. Софтверный гигант ранее прогнозировал, что в течение следующих пяти лет потратит 20 млрд. долларов на кибербезопасность. Предложение Google в размере 23 долларов за акцию Mandiant примерно на 53% превышает цену акции на момент, предшествовавший появлению сообщений о том, что Microsoft рассматривает возможность сделки.

Компания Mandiant стала самостоятельной в прошлом году, когда купившая ее в 2013 году компания FireEye продала свой бизнес и имя FireEye за 1,2 млрд. долларов консорциуму, возглавляемому частной инвестиционной компанией Symphony Technology Group.

Ожидается, что сделка будет закрыта в конце этого года.