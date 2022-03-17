Google I/O 2022 пройдет с 11 по 12 мая

На официальном сайте Google I/O 2022 появилось объявление в виде таймера обратного отсчета. Компания также раскрыла «гибридный» формат предстоящей презентации, который объединит онлайн-показ с присутствием реальных зрителей. Конференция пройдет с 11 по 12 мая в онлайн-формате, при этом ее часть будет транслироваться в прямом эфире из амфитеатра Shoreline в Маунтин-Вью (Калифорния) абсолютно бесплатно.

По данным журналистов, фактически присутствовать на презентации будут в основном сотрудники Google и некоторые партнеры компании.

В этом году мы должны больше узнать об операционных системах Android 13, Wear OS и Google TV. Также, как сообщается, Google представит пару новых устройств, включая долгожданные часы Pixel Watch и следующий смартфон Pixel среднего класса.