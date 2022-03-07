Google, Apple, Microsoft и Mozilla объединили усилия для обеспечения совместимости браузеров

Ведущие разработчики ПО Google, Microsoft, Apple, Mozilla Foundation, а также консалтинговые компании Bocoup и Igalia, приступили к реализации проекта, цель которого состоит в обеспечении одинаковых возможностей просмотра для отдельных браузеров и устранения 15 проблем совместимости, ранее выявленных веб-разработчиками.

В рамках инициативы создан инструментарий для оценки качества реализации современных веб-стандартов под названием Interop 2022. Он включает тесты 18 актуальных веб-технологий. Среди них: каскадные слои, цветовые пространства и цветовые функции CSS, прокрутка, CSS Grid Subgrid. Выбор технологий для тестирования и доработки обусловлен наличием жалоб на проблемы их реализации со стороны как рядовых пользователей, так и профессиональных веб-разработчиков.

Участники проекта запустили платформу для проверки стабильных и экспериментальных версий Chrome, Edge, Firefox и Safari. С ее помощью можно отслеживать то, как со временем улучшается поддержка «проблемных» технологий, ошибки в реализации которых приводят к несовместимости различных обозревателей. Все желающие могут посетить сайт бенчмарка и оценить прогресс, которого достигли техногиганты.

На данный момент самую высокую оценку имеет Firefox, причем как стабильный (69%), так и экспериментальный (74%). Chrome, Edge — 61% и 72%, Safari – 50% и 73%.