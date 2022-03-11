Gamescom 2022 пройдет офлайн с 24 по 28 августа

Организаторы международной выставки компьютерных игр Gamescom 2022 объявили о том, что в этом году мероприятие пройдет офлайн, с 24 по 28 августа. Выставка, как и раньше, будет проходить в немецком Кёльне. Разумеется, будут соблюдаться меры предосторожности из-за Covid-19. В дополнение к этому будет представлена «обширная» цифровая программа, доступная онлайн по всему миру.

Отмечается, что в ходе выставки будут крупные анонсы и презентации игр. Представители выставки считают, что билеты не будут продаваться на уровне 2019 года, до начала пандемии. Тогда число проданных билетов составило рекордные 370 тыс. Но все же ожидается, что Gamescom 2022 будет крупнейшей игровой выставкой в мире.

Напомним, что в прошлом году мероприятие проходило только в онлайн-формате из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.