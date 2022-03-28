28.03.2022

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DualSense признан лучшим контроллером всех времен по версии BAFTA Games Awards

BAFTA Games Awards

Организаторы BAFTA Games Awards провели в Twitter пользовательском голосование, в рамках которого был выбран лучший геймпад всех времен. В голосовании участвовали самые разные контроллеры, включая гитару для Guitar Hero и танцевальную дорожку для Just Dance, а также геймпады от GameCube, SNES и Xbox Elite.

Геймпады от консолей PlayStation выиграли сразу в нескольких голосованиях, а затем столкнулись вместе в финальном раунде. 72% проголосовали за DualSense, в то время как у DualShock было всего 27,4% голосов. Далее шли геймпады для GameCube и SNES.

Церемония вручения наград премии BAFTA Games Awards 2022 состоится 7 апреля.

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