Dell Inspiron 24 — моноблок на базе процессоров AMD Ryzen 5000U

Компания Dell выпустила новый моноблок Inspiron 24 на базе процессоров AMD Ryzen 5000U. Моноблок имеет очень узкие рамки с трех сторон, а четвертая нижняя сторона, оснащена встроенным динамиком.

23,8-дюймовый IPS-дисплей устройства с разрешением Full HD получил антибликовое покрытие и поддержку технологии защиты глаз от синего спектра подсветки. Заявлено 99% охвата цветовой гаммы sRGB.

Моноблок поставляется с процессором AMD Ryzen 5 5625U или Ryzen 3 5425U со встроенной графикой. Объем оперативной памяти составляет 8 или 16 Gb (DDR4-3200). На выбор покупателей предоставляются варианты с NVMe-накопителем на 256 Gb или гибридная конфигурация хранилища, где тот же SSD дополняется классическим жестким диском (SATA, 5400 об/мин, 2,5″) на 1 Tb.

Inspiron 24 получил широкий набор интерфейсов: один разъем USB 3.2 Gen 2 Type-C, два USB 3.1 Gen 1, два USB 3.1 Gen 2 с поддержкой PowerShare, два HDMI, Ethernet, слот для карты SD и разъем для наушников. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 и выдвижная камера. Новинка работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro.

Цена Dell Inspiron 24 в зависимости от модификации составляет от 759 до 1100 долларов.