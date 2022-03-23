CD Projekt RED подтвердила работу над продолжением «Ведьмака»

Компания-разработчик компьютерных игр CD Projekt RED подтвердила работу над следующей игрой в серии «Ведьмак». Студия показала тизер-изображение, а также раскрыла пару деталей проекта. Игра станет началом «новой саги», кроме того, компания заявила о партнерстве с Epic Games и переходе на Unreal Engine 5. Несмотря на соглашение, разработчики заявили, что не планируют делать грядущую игру эксклюзивом Epic Games Store или какого-то одного цифрового магазина. Геймдиректором следующего «Ведьмака» стал Джейсон Слама.

На опубликованном изображении можно увидеть ведьмачий медальон, который наполовину зарыт в снег. Сперва фанаты предположили, что это медальон Школы Кота, который в третьем «Ведьмаке» носила Цири, однако позже игроки сошлись во мнении, что это все же медальон из другой школы.

Отмечается, что следующая игра по «Ведьмаку» точно не выйдет с цифрой 4 в названии. Сюжетные детали игры и даже примерная дата релиза пока не раскрываются.