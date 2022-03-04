Большой обзор телевизоров

Когда дело доходит до выбора нового телевизора, то необходимо распределить приоритеты между рядом различных характеристик. Что вам важнее? Вам важно качество изображения, вы ищете модель с определенной диагональю и/или стараетесь вписаться в определенный бюджет? Кроме того, сегодня стоит обратить внимание и на то, насколько хорош телевизор для работы с PlayStation 5 и Xbox Series X. А означает, что телевизор должен обладать рядом дополнительных функций, которыми в настоящее время обладают не все модели. Хорошей новостью является то, что, если вы ищете телевизор для просмотра потокового видео, все выпускаемые на данный момент телевизоры поддерживают функционал Smart TV. Так как на рынке доступен колоссальный ассортимент телевизоров, мы постараемся упростить выбор, познакомив вас с основными моделями, которые предлагают наилучшее сочетание функционала, качества изображения и цены. Каким бы бюджетом на покупку телевизора вы не располагали, в нашем обзоре найдется соответствующее предложение для идеальной покупки. Но, если вы пока сами не знаете, какой функционал потребуется от телевизора, то в начале прочитайте главу о том, что следует учитывать при покупке телевизора.

На что обратить внимание при покупке телевизора

Самое важное решение при покупке телевизора в наши дни заключается в том, будете ли вы использовать экраны OLED или LCD. OLED — это технология, в которой каждый пиксель является самоизлучающим, то есть генерирует свой собственный свет. Это означает, что он полностью контролирует яркость и цвет, обеспечивая невероятно точное и реалистичное изображение. LCD-экраны уже в течение многих лет используют подсветку за пикселями для создания фактического света, при этом пиксели фильтруют цвета. LCD-экраны намного дешевле в производстве, но они не могут управлять светом столь точно, как OLED, хотя у них могут быть и другие преимущества, которые мы рассмотрим дальше.

Также сегодня встает вопрос о необходимости перехода на 4K или 8K. Контент в разрешении 8K сейчас довольно ограничен, и с точки зрения доступности на рынке есть довольно интересные предложения от Samsung и LG, хотя Sony тоже предлагает несколько потрясающих моделей. 8K обычно означает выбор технологии LCD. Да, OLED-телевизоры 8K существуют, и они действительно поразительны… как и их цены. После этого, одним из ключевых вопросов является то, хотите ли вы телевизор с возможностью подключения по HDMI 2.1. Это добавляет возможность просматривать видеоконтент в разрешении 4K с переменной частотой обновления до 120 Hz, что очень важно для игровых консолей последнего поколения. Если вы не планируете использовать телевизор для подключения к консолям, то вам, вероятно, не нужно об этом беспокоиться, хотя такой функционал может понадобиться в будущем.

И последнее, что вам может понадобиться — это поддержка HDR. Все телевизоры в нашем обзоре поддерживают HDR10, а также гибридную логарифмическую гамму (HLG), которая используется для прямых трансляций HDR. Но есть еще два более продвинутых формата HDR: Dolby Vision и HDR10+. Если вы создаете HDR-видео и хотите с помощью телевизора тестировать отснятый материал, скорее всего, вы все равно не будете использовать эти форматы, но для более общих задач формат Dolby Vision является более предпочтительным, потому что он имеет широкую поддержку. Поддержка обоих, к сожалению, ограничена.

LG CX

Этот универсальный телевизор станет лучшей покупкой для большинства пользователей

Характеристики:

Размеры: 48”, 55”, 65”, 77”.

Разрешение: 4К.

HDR: HDR10, Dolby Vision, HLG.

Тип экрана: OLED.

Плюсы:

превосходное качество изображения OLED,

широкие возможности подключения.

Минусы:

риск выгорания OLED,

не может быть слишком ярким.

Для большинства пользователей LG CX станет прекрасным выбором, так как эта модель обладает массой достоинств. Также это лучший из доступных OLED-телевизоров, а также лучший телевизор LG на данный момент по соотношению цены и качества изображения. OLED обеспечивает высокий уровень контрастности, по причине чего телевизор особенно хорошо справляется с управлением изображением в темных сценах, что делает его превосходным для HDR-контента, независимо от того, создаете ли вы его или просто смотрите. Единственным недостатком является то, что он, как и все OLED-телевизоры, не может быть очень ярким. Вам понадобится контролируемая среда просмотра, то есть отсутствие прямого солнечного света, чтобы получить от него максимальную отдачу.

LG CX также является лучшим телевизором для игр благодаря наличию функций HDMI 2.1 на каждом порту HDMI. Это включает в себя 4K с частотой обновления в 120 Hz, переменную частоту обновления и поддержку автоматического режима с малой задержкой, что делает его идеальным телевизором для PS5 и Xbox Series X, независимо от того, какую консоль вам нужно подключить и использовать. Также имеется поддержка HDMI eARC для вывода высококачественного звука на внешние системы. Наконец, это также один из лучших телевизоров для просмотра потокового видео благодаря всеобъемлющей и простой в использовании системе Smart TV. Единственным недостатком, помимо яркости, является то, что OLED-телевизоры могут страдать от выгорания. Например, показ изображения со статическим логотипом в течение длительного времени может привести к тому, что логотип будет виден тогда, когда вы переключитесь на что-то другое.

Samsung Q950TS

Лучший 8K-телевизор с умопомрачительным HDR

Характеристики:

Размеры: 65”, 75”, 85”.

Разрешение: 8К.

HDR: HDR10, HDR10+, HLG.

Тип экрана: Full Array QLED LCD.

Плюсы:

потрясающее масштабирование до 8K,

потрясающая яркость HDR.

Минусы:

качество изображения отстает от OLED,

очень дорого.

Хотите понять, почему люди приобретают телевизоры 8K, хотя на них почти нечего смотреть? Эта модель Samsung объясняет почему. Телевизор масштабирует видео 4K до уровня, невероятно близкого к 8K, а это означает, что он действительно предлагает дополнительную детализацию по сравнению с тем, что вы получаете на экране 4K с той же диагональю. Это также один из самых доступных телевизоров 8К, обещающих потрясающую яркость при воспроизведении HDR-контента. В большинстве режимов его яркость примерно в 2 раза выше, чем у среднего OLED-телевизора, что обеспечивает невероятную резкость основных моментов и делает его более заметным в ярко освещенных помещениях. В динамическом режиме он может снова удвоить эту яркость для пиков HDR.

Недостатком этого QLED LCD-телевизора является то, что он не может контролировать темные области так же точно, как OLED-телевизор, а это означает, что вы получаете некоторую утечку света из более светлых областей в более темные, если они находятся рядом друг с другом. Эта модель лучше справляется с подобными утечками, чем другие устройства на рынке, но это по-прежнему означает, что контраст менее точен. Да и цена этого телевизора достаточно высокая, особенно учитывая тот факт, что доступны только большие диагонали. Но если вам нужно лучшее изображение в режиме HDR или вы просто хотите лучший телевизор с разрешением 8K, это то, что вам нужно.

Sony XH9505

Лучший LCD-телевизор в своей ценовой категории

Характеристики:

Размер экрана: 49”, 55”, 65”, 75”, 85”.

Разрешение: 4К.

HDR: HDR10, Dolby Vision, HLG.

Тип экрана: Full Array LED LCD.

Плюсы:

невероятное качество изображения по неплохой цене,

отличное качество HDR.

Минусы:

контрастность не может сравниться с OLED,

нет функций HDMI 2.1.

Sony XH9505 доступен в широком диапазоне размеров, что делает его идеальным для любого помещения. Это одно из лучших предложений по соотношению цены и качества, которое вы можете получить на рынке прямо сейчас. Это особенно чувствуется в 49” модели, потому что мало кто из производителей предлагает такое же качество изображения в моделях диагональю ниже 55”, не говоря уже о хорошей цене. Технологии обработки изображений Sony настолько великолепны, что обеспечивают потрясающую детализацию в 4K, высококачественную обработку сцен с движением, невероятно хорошее масштабирование от HD до 4K и даже возможность сделать видео без HDR более похожим на HDR, чем у конкурентов.

HDR-контент здесь выглядит особенно хорошо благодаря отличным уровням яркости. Когда дело доходит до чистой светоотдачи, Sony XH9505 может превзойти даже OLED-телевизор LG CX. Одним заметным недостатком является отсутствие функций HDMI 2.1, включая частоту 120 Hz, переменную частоту обновления и автоматический режим с низкой задержкой, что удивительно, учитывая что Sony автоматически должна была бы поддерживать все эти функции для работы со своей консолью PS5. Тем не менее, Sony предлагает отличный телевизор со всеми этими функциями, которым является Sony X900H. Технически это более доступная версия Sony XH9505, правда, с не таким высоким качеством изображения.

TCL R635

Лучший телевизор для стесненных в бюджете

Характеристики:

Размер экрана: 55”, 65”, 75”.

Разрешение: 4К.

HDR: HDR10, Dolby Vision, HLG.

Тип экрана: Mini-LED QLED LCD.

Плюсы:

великолепные цвета и контрастность по доступной цене,

отличная Smart-платформа Roku.

Минусы:

нет небольших размеров,

технология Mini-LED все еще совершенствуется.

Это достаточно продвинутая модель, учитывая доступную цену. Mini-LED — это телевизионная технология 2021 года. Вы можете увидеть ее в телевизорах от Samsung, LG и других производителей, включая новые модели от TCL. Светодиоды меньшего размера используются в подсветке за пикселями. Чем меньше размер светодиодов, тем больше их может быть. Это означает, что вы можете сделать телевизор ярче, а также иметь более точный контроль над затемнением света там, где это необходимо. А объединив эти возможности с технологией QLED для вывода большого диапазона цветов, вы получаете телевизор, который в значительной степени создан для того, чтобы воспроизводить HDR-контент.

Вишенкой на торте здесь является интеллектуальная платформа Roku TV, которая действительно проста в использовании и поддерживает работу с потоковыми сервисами. Так что, если вы хотите получить максимальную отдачу от 4K HDR в довольно кинематографических размерах, не опустошая свой кошелек полностью, TCL вам поможет.

Samsung TU7000

Лучший телевизор в огромном диапазоне размеров, который вы можете получить по доступной цене

Характеристики:

Размер экрана: 43”, 50”, 55”, 58”, 65”, 70”, 75”.

Разрешение: 4К.

HDR: HDR10, HLG, HDR10+.

Тип экрана: Edge Lit LED LCD.

Плюсы:

отличные цвета и контрастность по доступной цене,

впечатляющее качество масштабирования.

Минусы:

яркость и контрастность соответствуют цене,

не лучший звук.

Samsung TU7000 дает вам немало преимуществ за свои деньги и даже заботится о том, чтобы вы могли привнести качество в офис или спальню, благодаря возможности выбора устройств с небольшой диагональю. Интеллектуальная платформа здесь, по сути, такая же, как и у более дорогих моделей Samsung, что означает доступ к широкому спектру потоковых приложений, а также к Apple AirPlay 2. Даже масштабирование с HD до 4K здесь осуществляется намного лучше, чем это предполагает цена. Неизбежно, но снижение ценового порога означает менее продвинутые технологии самой панели. Хоть инженеры Samsung и проделали действительно хорошую работу, чтобы предоставить точные изображения со стабильной контрастностью и хорошими насыщенными черными тонами, эта модель не может быть настолько яркой, как другие телевизоры из нашего обзора.

Благодаря хорошей поддержке HDR, этот недостаток становится не столь заметным. Кстати, в этом ценовом диапазоне существует большая конкуренция, и практически все модели имеют одинаковые ограничения на яркость. Недостатком можно считать и качество звука, которое явно соответствует недорогой модели, хотя общее качество сборки Samsung TU7000 говорит об этом телевизоре, как о продукте премиум-класса.

Panasonic HZ2000

Лучший телевизор с поддержкой всех стандартов HDR

Характеристики:

Размер экрана: 55”, 65”.

Разрешение: 4К.

HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG.

Тип экрана: OLED.

Плюсы:

ярче, чем другие OLED-телевизоры,

поддержка Dolby Vision и HDR10+.

Минусы:

ограниченный диапазон размеров,

вероятность выгорания OLED.

Panasonic HZ2000 — самый яркий OLED-телевизор, доступный сегодня, благодаря хитроумной технологии рассеивания тепла. Если объединить это с одержимостью Panasonic точной цветопередачей (эти модели настраиваются совместно с голливудскими колористами, в результате чего в некоторых случаях используются в качестве профессиональных мониторов), полной поддержкой всех форматов HDR и непревзойденным качеством OLED-панели, то вы получите лучший телевизор.

Да, он дорогой и выпускается только в двух размерах, так что, к сожалению, может не подойти под ваши требования. Он также не поддерживает видео с частотой 120 Hz и стандарт HDMI 2.1, поэтому он не идеален, в частности, для игр. Но у этой модели действительно хорошая встроенная звуковая система, включающая поддержку технологии Dolby Atmos.

Panasonic HX800

Лучший бюджетный телевизор

Характеристики:

Размер экрана: 40”, 50”, 58”, 65”.

Разрешение: 4К.

HDR: HDR10, Dolby Vision, HLG, HDR10+.

Тип экрана: Edge Lit LED LCD.

Плюсы:

качественное и точное изображения за свои деньги,

полная поддержка HDR.

Минусы:

не очень яркий,

нет моделей диагональю больше 65”.

Самый оптимальный телевизор Panasonic HX800 — это 58” модель, так как она предлагает более заметное дополнительное пространство для изображения, чем 55” модель, но разница в физических размерах практически незаметна. Эта диагональ становится все более популярной, и она идеально подходит для воплощения бюджетных кинематографических желаний пользователей. Когда дело доходит до точности и детализации изображения, этот телевизор превосходит все остальные модели в данном ценовом диапазоне, настолько его цвета насыщены и кинематографичны. Этому способствует поддержка всех типов HDR, включая форматы динамического HDR HDR10+ и Dolby Vision, которые помогают этой матрице преодолеть ограничения по яркости.

Будучи LCD-телевизором среднего уровня, контроль контрастности здесь не соответствует возможностям высококлассных телевизоров, но остается одним из лучших в своем роде. Здесь нет HDMI 2.1 или серьезной поддержки нового поколения игровых консолей, но, если вам нужен кинематографический экран по лучшей цене, не стоит искать ничего другого. Жаль только, что предел в размерах здесь установлен на уровне 65”.

Что означают аппаратные функции телевизора

ALLM (Auto Low Latency Mode): Автоматический режим с низкой задержкой. Это телевизионная технология, которая, возможно, уже есть на вашем телевизоре. Она эффективно позволяет вашему телевизору автоматически переключаться в определенный игровой режим при обнаружении игрового процесса. С подключенной консоли на телевизор отправляется небольшой флажок, и режим изображения выбирается за вас. Это означает, что будет минимальная задержка между нажатием кнопки на контроллере и просмотром результирующего действия в игре. Многие телевизоры имеют несколько предустановок для игр, которые могут зависеть от того, играется игра в HDR или нет.

Dolby Atmos: Технология объемного звучания, придуманная специально для создания эффекта 3D в режиме просмотра фильмов. Системы домашнего кинотеатра и саундбары Atmos часто включают в себя направленные вверх динамики, чтобы некоторые действия на экране звучали так, как будто они происходят над головой. Звук может появляться из любой точки комнаты, создавая глубокую и реалистичную картину происходящего.

eARC: Улучшенная версия канала возврата аудио, которая имеет гораздо большую пропускную способность, чем предыдущая версия. Это означает отсутствие необходимости сжимать цифровой аудиосигнал, а его качество намного более детализированное, насыщенное и живое. На современных телевизорах eARC позволяет передавать несжатый иммерсивный объемный звук 7.1 Dolby Atmos и устраняет чрезвычайно неприятные проблемы с синхронизацией звука, которые могут возникнуть при использовании звуковых панелей на некоторых старых телевизорах. Обязательно убедитесь, что ваш следующий телевизор имеет eARC в списке своих функций.

HDMI 2.1: Стандарт гарантирует просмотр контента с исходным разрешением 4K и частотой 120 кадров в секунду и быстрый отклик. Но устройства и кабели HDMI, помеченные как совместимые со спецификацией 2.1, на самом деле ничего не гарантируют. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на HDMI 2.1, потребителям рекомендуется проверять конкретные функции, такие как 4K при частоте 120 Hz, VRR и другие, упомянутые в этом списке. Что касается кабелей, то важно искать такие, которые поддерживают пропускную способность в 48 Гбит/с.

VRR (Variable Refresh Rate): Переменная частота кадров. Когда частота кадров, отрисованных игровой консолью или компьютером, не совпадает с частотой развертки монитора или телевизора, возникает так называемый тиринг. Изображение становится «рваным» и, по сути, вы видите только часть нового кадра. Происходит это потому, что аппаратная часть не может обеспечить стабильную частоту кадров из-за нехватки производительности. При переменной частоте кадров такого не происходит, так как отображаться будут только полностью отрендеренные кадры. Частота дисплея подстраивается под возможности вашего компьютера или консоли.

HDR: Расширенный динамический диапазон — обязательная функция для любого телевизора в 2022 году. Технология обеспечивает гораздо более яркие и глубокие цвета при воспроизведении HDR-контента. Помимо базового, широко поддерживаемого формата HDR10, другие форматы HDR включают Dolby Vision, который позволяет выполнять различную оптимизацию изображения для каждого кадра, и HDR10 +, который предлагает аналогичные преимущества, но с меньшим выбором контента.

MicroLED: Забудьте все, что вы знаете об обычных телевизорах. Дисплеи Samsung MicroLED сочетают в себе лучшие черты OLED, а именно самостоятельно излучающие свет пиксели, идеальный черный цвет и т.д. без большинства недостатков обычных матриц. К тому же каждый пиксель MicroLED значительно ярче, чем обычные LCD и даже ярче OLED-экранов. Samsung заявляет, что панели MicroLED в ближайшем будущем могут достигнуть значения яркости в 10000 нит. При этом MicroLED значительно энергоэффективнее всех остальных типов дисплеев. Но, к сожалению, для большинства из нас, поскольку MicroLED по-прежнему является новой и дорогостоящей технологией, телевизоры с этой технологией и стоят как хорошие автомобили.

Mini LED: Такие экраны можно назвать промежуточным этапом в развитии на пути к внедрению MicroLED. Но, несмотря на созвучное название, у MicroLED и MiniLED мало общего. MiniLED — это, скорее, логическое развитие традиционных LCD-экранов. в технологии применяются уменьшенные светодиоды подсветки. По сравнению с обычными, LCD-диоды уменьшены минимум в 5 раз, а это значит, что их на слое с подсветкой можно поместить значительно больше. Кроме того, маленькими светодиодами можно точнее подсвечивать нужные области экрана и получать более высокие уровни локального контраста. Дисплей с MiniLED условно делят на зоны, и за подсветку каждой зоны отвечает отдельный мини-светодиод.

OLED: Модели телевизоров с такими матрицами уже давно считаются лучшими. Технология построена на органических светодиодах, которые обеспечивают идеальный черный цвет благодаря самостоятельно излучающим свет пикселям и отсутствию необходимости в традиционной подсветке. Углы обзора потрясающие, контрастность не имеет себе равных, а OLED-панель может заставить сиять практически все, что транслируется на экране. Тем не менее, телевизоры OLED не идеальны во всем. Обычно они уступают LCD-телевизорам по общей яркости. Также есть возможность выгорания определенных участков, где транслировался статичный контент.

QD-OLED: CES 2022 ознаменовала собой грандиозный дебют панелей QD-OLED как на телевизорах, так и на геймерских мониторах. Эти OLED-дисплеи с квантовыми точками производятся Samsung Display и отличаются от тех, которые производит LG Display, поскольку они способны выдавать пиковую яркость более 1000 нит и отображать более 90% цветового пространства BT.2020. Оба показателя намного выше характеристик, доступных OLED-панелям, уже имеющимся в продаже. QD-OLED испускает синий свет через так называемые «квантовые точки», способные преобразовать его в красный и зеленый без необходимости использования светофильтров. Благодаря этому часть света не теряется в фильтрах, что позволяет повысить яркость изображения и энергоэффективность дисплеев в сравнении с классическими OLED. Кроме того, даже на пиковой яркости сохраняется отчетливая цветопередача, в то время как WRGB OLED в сходных условиях несколько обесцвечивается. Кроме того, углы обзора, и так довольно большие у OLED, у QD-OLED еще выше.

Edge-lit LED: Недорогие LCD-телевизоры часто имеют боковую подсветку со светодиодами, расположенными по периметру экрана, а не за ним. Это приводит к значительно худшему качеству изображения, неоднородности цветовой палитры и посредственным уровням черного по сравнению с телевизорами, имеющими локальное затемнение. Конечно, очень заманчиво выглядит перспектива купить телевизор гигантского размера по низкой цене, но будьте особенно внимательны в таких случаях.