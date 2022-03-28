Bloomberg: Apple может добавить TV+ и другие сервисы на устройства Android

Журналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg в рассылке Power On поделился своими предположениями относительно планов компании Apple в ближайшее время.

Гурман считает, что Apple добавит ряд своих сервисов в магазин приложений Google Play для Android. Apple TV+ может быть добавлен для конкуренции с Netflix, Hulu и другими потоковыми сервисами. Ранее приложение было добавлено на PlayStation, Xbox и другие платформы. Также могут добавить Apple Books, «Заметки», «Календарь», «Почту» и «Напоминания», так как много владельцев компьютеров Mac пользуются Android-смартфонами. «Подкасты» дополнят Apple Music, а Apple News составят конкуренцию «Google Новостям».

По словам журналиста, в ближайшее время Apple запустит продажу своей техники по подписке. Она будет отличаться от классической рассрочки — при прекращении платежей устройство необходимо будет вернуть, а сами гаджеты по подписке могут войти в Apple One.

Гурман отмечает, что музыкальный сервис Apple Music вышел на Android ради конкуренции со Spotify и другими стримингами. В 2021 году FaceTime научился работать в браузере на всех платформах, но нативного приложения для Android так и не появилось.