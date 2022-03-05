Azercell поздравляет победителей Программы Студенческой Стипендии и Стажировки!

Компания «Azercell Telecom», в рамках одного из своих проектов в поддержку личностного и профессионального развития молодого поколения, объявила победителей Программы Студенческой Стипендии и Стажировки. Во время церемонии награждения студентов, состоявшейся 3-го марта 2022-го года, руководители компании поздравили и наградили юных победителей.

Следует отметить, что в этом году на участие в программе было подано 180 заявок. По итогам отбора, который проходил в четыре этапа, 22 студента были удостоены звания стипендиата и стажера Azercell. До конца учебного года компания предоставит этим студентам стипендию в размере 200 манатов.

Кроме того, в рамках Программы Стажировки, талантливые студенты смогут повысить уровень своей квалификации в соответствии своей области обучения. В течение этого года участники программы присоединятся к профессиональной команде Azercell в качестве стажеров и смогут развить свои навыки, участвуя в решении реальных задач и реализации проектов. В рамках Программы Стажировки молодые люди также примут участие в ряде тренингов, проводимых сертифицированными преподавателями Академии Azercell.

Во время встречи со студентами сотрудники различных отделов Azercell рассказали об особенностях их профессии и дали ответы на интересующие молодых людей вопросы. В завершение участникам Программы Студенческой Стипендии и Стажировки были вручены награды от Azercell.

Следует отметить, что с 2009 года стипендии в рамках Программы Студенческой Стипендии, реализуемой ООО «Azercell Telecom», присуждаются студентам, проходящим обучение в различных вузах Азербайджана. На сегодняшний день 257 студентов, включая участников Программы Студенческой Стипендии 2022 года, обучающихся на бакалавриате и магистратуре в различных университетах Азербайджана, были отобраны в качестве стипендиатов Azercell. Отметим, что в рамках этой программы в прошлом году поддержку также получили студенты, прервавшие свое обучение для участия во Второй Карабахской Войне за освобождение родных земель. Благодаря Программе Стажировки, реализуемой с 2007 года, 254 студента прошли стажировку в Azercell, а 34 из них были трудоустроены в компании.

Следует отметить, что компания «Azercell Telecom», тесно сотрудничая со многими ведущими вузами страны, реализует различные проекты, направленные на профессиональное развитие студентов, их вовлечение в сферы инноваций и предпринимательства. Также компания способствует развитию научно-технической и образовательной базы университетов.

Следуя новшествам, реализуемым в системе образования Азербайджана, Azercell намерен и далее укреплять сотрудничество с университетами, продолжая поддерживать развитие талантливой молодежи.